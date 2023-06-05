Житель Челябинской области шесть часов провел посреди озера на сломанном сапе

Вместе с мужчиной спасения на воде ждала его собака

В минувшие выходные на озере Большой Кисегач мужчина отправился в плавание на сапборде, но из-за поломки доски не смог вернуться к берегу. Терпящего бедствие заметили другие отдыхающие и сообщили о нем спасателям. К моменту, когда на помощь подоспел катер, пострадавший провел в воде шесть часов и полностью выбился из сил.

Спасателям сапбордист пояснил, что во время плавания у доски ударом волны сломало килевой плавник, из-за чего плавсредство потеряло устойчивость и управляемость. Мужчина упал с доски, несколько раз пытался взобраться обратно, но всякий раз опять оказывался в воде. Вместе с пострадавшим на доске была его собака, которая вместе с хозяином пережила опасное приключение.

ПСС Челябинской области призывает южноуральцев перед катанием на сапборде всегда надевать спасательный жилет. Это спасет жизнь в непредвиденной ситуации.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о восьмерых сапбордистах, которых унесло ветром на середину озера Тургояк. Их спасли.