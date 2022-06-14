Житель Челябинской области расклеивал объявления об опасных предметах в почтовых ящиках

Полицейские задержали злоумышленника

В Сосновском районе Челябинской области полицейские задержали молодого человека, который разместил ложную информацию о находящихся в почтовых ящиках опасных предметах. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратились жители многоэтажек поселка Красное Поле. Они сообщили о том, что некий молодой человек расклеивает на подъездах объявления, в которых сообщается о том, что в почтовых ящиках находятся опасные предметы.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого — ранее не судимого 19-летнего местного жителя. Причину своего поступка он объяснить не смог.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет.