Житель Челябинской области проведет девять лет в колонии за убийство знакомого

Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения

В Саткинском районе Челябинской области осудили 34-летнего местного жителя, который в ходе пьяной ссоры убил своего знакомого. Мужчина проведет в колонии девять лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Известно, что в декабре прошлого года в поселке Сулея осужденный вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой местный житель сначала избил своего знакомого, а затем нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)»,— сообщили в ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием к исправительной колонии строгого режима.