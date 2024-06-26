Житель Челябинской области пойдет под суд за шантаж школьниц интимными фото

Обвиняемый создал группу для подготовки ЕГЭ и взламывал аккаунты выпускниц

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела 19‑летнего парня, который получил доступ к телефонам восьми школьниц из разных городов России и под угрозой распространения их фотографий вымогал деньги. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый создал в мессенджере группу под названием «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ», в которую вступили 50 человек в возрасте от 16 до 20 лет. После этого парень вступал в переписку с девушками для получения кода доступа к их личным аккаунтам. Заполучив пикантные фотографии, требовал с потерпевших деньги. От действий злоумышленника пострадало пятеро жителей Воронежа, а также школьницы из Нижнего Новгорода, Москвы и Балашихи.

«Специалисты смогли не только установить место жительства обвиняемого, но и отследить все противозаконные действия в отношении каждой потерпевшей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Качественному расследованию уголовного дела и построению доказательственной базы способствовала слаженная работа следователей Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудников управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Челябинской области.