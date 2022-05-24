Житель Челябинской области пойдет под суд за реабилитацию нацизма

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по региону

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ). Под суд пойдет 27-летний мужчина. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, обвиняемый разместил в сообществе в сети Интернет сведения, направленные на отрицание Холокоста, факт которого установлен приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд вынес приговор 19-летнему местному жителю. Его признали виновным в реабилитации нацизма.