Житель Челябинской области потерял три тысячи рублей, посетив сайт приватных услуг

После внесенной предоплаты с мужчины вновь потребовали деньги

34-летний житель Южноуральска Челябинской области сообщил полицейским, что стал жертвой мошенников при посещении сайта приватных услуг. Понял он это после того, как неизвестные потребовали внести немалую сумму после уже внесенной предоплаты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что зашел на необходимый ему сайт, выбрал понравившийся вариант и оставил заявку. Вскоре ему перезвонили и сообщили, что для выполнения заказа нужно внести предоплату в размере трех тысяч рублей. Деньги потерпевший перевел, но после этого ему снова позвонили и потребовали внести еще 11 тысяч рублей. Тогда он понял, что стал жертвой злоумышленников.

По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ).

Полицейские напоминают о том, что мошенники вымогают деньги разными способами, и призывают южноуральцев сохранять бдительность.