Житель Челябинской области потерял 150 тысяч после посещения сайта интимных услуг

Мошенники угрожали мужчине «неприятными последствиями»

Житель Увельского района зашел на сайт, на котором предоставляют услуги интимного характера. На следующий день мужчину ждали неожиданные звонки и потеря крупной суммы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший после посещения сайта стал получать звонки от неизвестных. Собеседники утверждали, что мужчина своим присутствием на сайте нанес вред ресурсу. Это, по словам мошенников, повлекло серьезный ущерб, а значит потерпевший должен заплатить 150 тысяч рублей. В случае отказа — «неприятные последствия».

Мужчина, опасаясь, что все узнают о его интересе к интимным услугам, за день перевел 150 тысяч разными суммами. Для этого пришлось занимать деньги у родственников и знакомых.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.



Напомним, в Челябинской области девушка перевела 27 тысяч рублей лжеинструктору по вождению. Мошенник написал потерпевшей в социальных сетях.