Житель Челябинской области попал под уголовную статью о государственной измене

Также возбуждены дела по другим статьям

В марте 2024 года УФСБ России по Челябинской области пресекло противоправную деятельность жителя региона. Он, будучи активным участником оппозиционных интернет-сообществ и придерживаясь проукраинских взглядов, публично призывал к терроризму и экстремизму, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 (публичные призывы к терроризму и его оправдание) и 280 (публичные призывы к экстремизму) УК РФ.

«Кроме того, установлено, что с октября 2022 по май 2023 года он финансировал военную организацию, которая угрожает безопасности России. За это ему дополнительно предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — рассказали в УФСБ по региону.

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