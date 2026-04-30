Житель Челябинской области получил срок за контрабанду радиоактивных веществ

Мужчина пытался отправить в Центральную Азию оборудование военного назначения

Чебаркульский городской суд вынес приговор южноуральцу 1970 года рождения. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса. Первая — часть 3 статьи 30 пункт «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Вторая — часть 1 статьи 220 УК РФ.

Сотрудники регионального управления ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия в 2025 году. Выяснилось: мужчина организовал нелегальную пересылку оборудования военного назначения в интересах иностранного государства.

Указанные приборы применяют в составе бронетанковой техники. Злоумышленник оформил отправку груза через транспортную компанию. Направлением выбрал одну из стран Центрально-Азиатского региона.

Сотрудники ФСБ задержали посылку. Разрешительные документы на вывоз такой продукции из России у отправителя отсутствовали.

Позже экспертиза подтвердила: предмет контрабанды относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности. Их оборот жестко регулируется законом.

Уголовные дела расследовали следственные органы УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Дополнительно его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.