Житель Челябинской области получил 19 лет за диверсию и госизмену

Мужчина действовал в интересах Украины

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Челябинской области по делу о госизмене, диверсии и покушении на террористический акт. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

В октябре 2022 года мужчина вступил в террористическую организацию и оказывал помощь спецслужбам Украины. По заданию злоумышленников в мае 2023 года он поджег оборудование на железной дороге, в июне того же года пытался осуществить террористический акт на объекте Минобороны России.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела о покушении на террористический акт, а также о диверсии и госизмене (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205, часть 1 статьи 281, статья 275 УК РФ).

«Судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет с ограничением свободы на срок один год после отбытия основного наказания. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.