Житель Челябинской области похитил из поезда пять комплектов постельного белья

Мужчина прихватил и одеяла

21-летний житель Красноармейского района украл из поезда Нижневартовск — Пенза пять комплектов постельного белья. Вещи он забрал для использования в быту, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Молодой человек возвращался с вахты из города Лангепаса. Перед выходом на станции Челябинск мужчина сдал белье, а потом выбрал подходящий момент для кражи комплектов с верхней полки. Похищенное он упаковал в свою сумку и скрылся.

«Дознаватели линейного управления возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в ведомстве.

Мужчина ранее судим за кражу.