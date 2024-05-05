Житель Челябинской области похитил 51 розу, обманув продавца

Парень показал сотруднице магазина фейковый скрин перевода денег

В Кусинском районе Челябинской области в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя сотрудница цветочного магазина. По ее словам, один из покупателей показал ей скрин перевода денег за букет от индивидуального предпринимателя, забрал букет и ушел. Позже выяснилось, что деньги на счет не поступили. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенником оказался 19-летний парень. Он признался, что воспользовался данными индивидуального предпринимателя, создал ложный скриншот перевода, якобы подтверждающий оплату, и показал его продавцу.

В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ). Причиненный ущерб молодой человек возместил.

Полицейские призывают южноуральцев всегда проверять поступление денег на счет при переводах.