Житель Челябинской области погиб в Башкирии после наезда машины на лося

Лежащее на трассе животное спровоцировало серьезную аварию

Житель Челябинской области погиб на трассе в Иглинском районе Башкортостана. 57-летний мужчина ехал на пассажирском сидении грузовика «Mitsubishi», водитель которого наехал на лося. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

48-летний водитель грузовика «Mitsubishi» двигался по трассе М-5 «Урал». Недалеко от башкирского села Балтика он наехал на лежащего на дороге лося, после чего столкнулся со встречным самосвалом «Shacman». Самосвал в свою очередь столкнулся с еще одним грузовиком «Sitrak». О причинах нахождения лося на проезжей части в ГИБДД не уточнили.

В результате аварии 57-летний пассажир «Mitsubishi» скончался на месте от полученных травм. Водителя этого же грузовика с множественными травмами госпитализировали.

По данному факту начато разбирательство, заявили в Госавтоинспекции.