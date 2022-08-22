Челябинец повторно добился компенсации за затягивание разбирательства по уголовному делу

Владимир Новгородов требовал 1 млн рублей, однако сумма оказалась куда скромнее

Сегодня, 22 августа, Челябинский областной суд принял решение по административному делу о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (гл. 26 КАС РФ). Истец — житель региона Владимир Новгородов, ответчики — ГУ МВД РФ по области, МВД РФ и Министерство финансов РФ, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Эта история началась еще в 2012 году, когда Владимир Новгородов решил купить самосвал и обратился в челябинскую фирму ООО «Авангард», которая якобы занималась поставкой машин из Китая. Покупатель перевел 1,5 млн рублей на счет фирмы, но самосвал так и не получил. Впрочем, вернуть назад деньги, взятые в кредит, мужчине тоже не удалось. Истец заключил договор с неким Александром Бухаровым, который представился директором фирмы ООО «Авангард», но, как оказалось впоследствии, не являлся им. Владимир Новгородов обратился с иском о взыскании 1,5 млн рублей. Иск удовлетворили, однако взыскивать с ООО «Авангард» было нечего.

Тогда Владимир Новгородов обратился в полицию с требованием о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Его возбудили только в 2017 году и быстро закрыли за отсутствием самого факта преступления. Дело в том, что Александр Бухаров выступал как посредник и перевел деньги в екатеринбургскую компанию ООО «Техногрупп». Ее сотрудников осудили и приговорили к реальным срокам, однако истец настаивает на привлечении к ответственности и Бухарова. В 2021 году Владимир Новгородов получил компенсацию от Министерства финансов РФ в размере 100 тысяч рублей за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. Затем он потребовал миллион рублей. Ответчики просили суд отказать в удовлетворении требований.

«Суд постановил установить требования истца частично и взыскать с министерства финансов РФ компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также возместить истцу расходы на юристов в размере 4 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины — 300 рублей. В удовлетворении остальных исковых требований отказано», — огласила решение судья.

Сейчас расследование по уголовному делу возобновлено, но Владимир Новгородов уже не верит в благополучный исход. Он намерен обжаловать сегодняшнее решение суда.