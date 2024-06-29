Житель Челябинской области отдал мошенникам 70 тысяч за «лайк» на сайте приватных услуг

Шантажисты требовали деньги за молчание

Мужчина из Златоуста перевел вымогателям 69 тысяч рублей после посещения сайта интимных услуг. Злоумышленники потребовали такую сумму за молчание о пристрастиях южноуральца — в противном случае обещали сделать массовую рассылку друзьям и родственникам. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Южноуральцу даже не пришлось присылать интимные фотографии — мошенникам понадобился только «лайк» на фото понравившейся модели на приватном сайте. Сразу после отметки «нравится» 28-летнему мужчине пришло сообщение с угрозами.

За молчание шантажисты потребовали семь тысяч рублей, после — такую же сумму. Когда мужчина перевел 14 тысяч, ему предъявили требования еще на 55 тысяч. В итоге житель Златоуста потерял почти 70 тысяч рублей, а когда угрозы не прекратились, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции напоминают, что в интернете такие случаи — не редкость, по подобным схемам работают целые группы вымогателей.