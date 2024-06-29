Мужчина из Златоуста перевел вымогателям 69 тысяч рублей после посещения сайта интимных услуг. Злоумышленники потребовали такую сумму за молчание о пристрастиях южноуральца — в противном случае обещали сделать массовую рассылку друзьям и родственникам. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
Южноуральцу даже не пришлось присылать интимные фотографии — мошенникам понадобился только «лайк» на фото понравившейся модели на приватном сайте. Сразу после отметки «нравится» 28-летнему мужчине пришло сообщение с угрозами.
За молчание шантажисты потребовали семь тысяч рублей, после — такую же сумму. Когда мужчина перевел 14 тысяч, ему предъявили требования еще на 55 тысяч. В итоге житель Златоуста потерял почти 70 тысяч рублей, а когда угрозы не прекратились, обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции напоминают, что в интернете такие случаи — не редкость, по подобным схемам работают целые группы вымогателей.