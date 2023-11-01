Житель Челябинской области отдал миллион рублей за несуществующий товар

Южноуралец хотел купить дорогое оборудование через интернет

42-летний житель Кыштыма нашел на сайте объявлений фрезерный станок за два миллиона рублей. Агрегат был нужен ему для улучшения собственного производства. Мужчина связался с продавцом, а тот ответил, что готов продать технику, если получит 50-процентную предоплату до отправки товара из другого города. Подробности мошеннической схемы рассказали в пресс-службе областной полиции.

Кыштымец нашел в интернете водителя, который был готов привезти технику. Вскоре мужчине на почту пришло письмо с фотографиями. На них оборудование находилось в грузовике, номер которого не был виден. Покупатель убедился, что товар погружен, и перевел на указанный банковский счет чуть более миллиона рублей.

Спустя время южноуралец пытался дозвониться до продавца и водителя, однако телефоны были выключены. Тогда мужчина обратился в полицию.

Напарник потерпевшего после инцидента проверил подлинность водителя. Он нашел в интернете номер телефона владельца автомобиля, указанного в объявлении, и позвонил ему. Но тот ответил, что никаких заказов в последнее время не принимал.

В полиции возбудили уголовное дело.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, тем более в полном объеме, нужно понимать, что данная сделка является опасной», — предупредили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, ранее жительница Челябинской области в попытке инвестировать перевела мошенникам более миллиона рублей. Полиция завела уголовное дело.