Еткульский районный суд Челябинской области вынес приговор участнику межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом синтетических наркотиков, сообщили в УФСБ по региону.
В октябре 2024 года сотрудники УФСБ задержали мужчину с 7,5 кг мефедрона. Он действовал как оптовый курьер онлайн-магазина, работавшего через теневой сегмент интернета.
«Следствие установило, что фигурант получал крупные партии наркотиков для фасовки и распространения на территории региона. Суд признал его виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей», — прокомментировали в УФСБ по региону.
Приговор пока не вступил в законную силу.