Житель Челябинской области осужден на 10 лет за сбыт 7,5 кг мефедрона

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

Еткульский районный суд Челябинской области вынес приговор участнику межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом синтетических наркотиков, сообщили в УФСБ по региону.

В октябре 2024 года сотрудники УФСБ задержали мужчину с 7,5 кг мефедрона. Он действовал как оптовый курьер онлайн-магазина, работавшего через теневой сегмент интернета.

«Следствие установило, что фигурант получал крупные партии наркотиков для фасовки и распространения на территории региона. Суд признал его виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей», — прокомментировали в УФСБ по региону.

Приговор пока не вступил в законную силу.