Житель Челябинской области осужден на 10 лет за финансирование терроризма

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Челябинской области за финансирование терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что мужчина с июня 2022 года по февраль 2023 года перечислял международным террористическим организациям деньги. Установлено пять таких эпизодов.

«Виновного приговорили к 10 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся шесть — в колонии строгого режима», — прокомментировали в региональном УФСБ.

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