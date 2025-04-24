Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Челябинской области за финансирование терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в УФСБ по региону.
Суд установил, что мужчина с июня 2022 года по февраль 2023 года перечислял международным террористическим организациям деньги. Установлено пять таких эпизодов.
«Виновного приговорили к 10 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся шесть — в колонии строгого режима», — прокомментировали в региональном УФСБ.
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