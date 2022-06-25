Житель Челябинской области незаконно вырубил деревья на 300 тысяч рублей

Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет и крупный штраф

В Пластовском районе Челябинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о вырубке нескольких сосен полицейские получили от местных жителей. Спустя некоторое время они задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний житель одного из сел. Выяснилось, что мужчина срубил сосны для собственных нужд, ущерб составил свыше 315 тысяч рублей.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ („Незаконная рубка лесных насаждений“). Мера пресечения подозреваемому избирается»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские изъяли у задержанного не только распиленные на части сосны, но и бензопилы.

Ранее вырубленные деревья обнаружили в Аргаяшском районе. Ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции разыскивают виновных.