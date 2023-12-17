Житель Челябинской области незаконно срубил сосны на 140 тысяч рублей

В его отношении возбудили уголовное дело

В Нязепетровском районе Челябинской области задержали 32-летнего мужчину, который незаконно срубил пять сосен. Ущерб ГУ лесами региона составил 140 тысяч рублей. Южноуральцу грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что сосны мужчина, не имеющий постоянного места работы, срубил на территории Куказарского участкового лесничества для получения заработка. Деревья он переработал на пилораме и намеревался продать полученную продукцию.

В его отношении возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Злоумышленнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.