Житель Челябинской области незаконно срубил 43 березы

Ущерб составил почти 150 тысяч рублей

В полицию обратился представитель Верхнеуральского лесничества. Он сообщил, что кто-то незаконно спилил 43 березы. Ущерб лесничеству составил 148 тысяч рублей. Полицейские проанализировали оставленные злоумышленником улики и вскоре задержали его, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 42-летний житель Нагайбакского района. Спиленными деревьями он распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (часть 2 статьи 260 УК РФ). Максимальное наказание этой части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет и штраф. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.