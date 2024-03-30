Житель Челябинской области незаконно хранил в гараже винтовку и патроны

Возбуждено уголовное дело

В Варненском районе Челябинска полицейские обнаружили в гаражном боксе, принадлежащем 60-летнему местному жителю, винтовку и различные патроны. По словам южноуральца, он нашел их и хранил без цели использования, поэтому разрешительных документов ни них у него нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего правоохранители обнаружили и изъяли 139 патронов гражданского оружия калибра 5,6 миллиметров отечественного производства и малокалиберную однозарядную винтовку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом.

Полицейские напомнили о том, что каждый житель региона, хранящий оружие или боеприпасы без специального разрешения, может сдать их в отдел полиции. В таком случае уголовное дело в его отношении не возбудят. Кроме того, правоохранители гарантируют денежное вознаграждение в случае, если за оружием нет криминального прошлого.