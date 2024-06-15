Житель Челябинской области лишился двух млн рублей, играя на бирже

Чтобы получить доход, мужчина взял кредит

43-летний житель Озерска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что был в сложном финансовом положении и увидел в интернете рекламу о хорошем доходе от инвестиций. Но, вложив деньги, мужчина прибыли не получил, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что заполнил анкету в интернете, а на следующий день с ним связался мужчина, представившийся брокером. Он сказал ему установить несколько приложений и внести определенную сумму. Поскольку денег у мужчины не было, он отправился в банк и взял кредит, а затем положил деньги на якобы специально созданный для него счет.

«В течение нескольких недель по указанию мнимого финансового аналитика потерпевший переводил деньги по указанным номерам и отслеживал доход. Общая сумма инвестиций составила более двух миллионов рублей. Но вывести „заработанное“ злоумышленники не позволили»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 158 УК РФ).

Полицейские напоминают о том, что не следует устанавливать приложения, продиктованные неизвестными, а также перечислять куда-либо деньги. В случае, если есть какие-то сомнения, можно позвонить по бесплатному номеру *1593 и проконсультироваться.