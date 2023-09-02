Житель Челябинской области лишился двух миллионов рублей, пытаясь заработать

На протяжении двух месяцев мужчина переводил кредитные деньги на неизвестные счета

В Верхнеуральске Челябинской области 54-летний работник горно-обогатительного предприятия перевел мошенникам два миллиона рублей, желая заработать на инвестициях. Деньги мужчина взял в кредит. В полиции возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что увидел в интернете рекламу о заработке на инвестициях. Он перешел по ссылке, заполнил форму и с ним сразу же связались якобы финансовые консультанты. Они рассказали мужчине алгоритм действий и запретили рассказывать о заработке кому-либо, чтобы не уменьшить прибыль из-за потока желающих.

На протяжении двух месяцев южноуралец переводил на указанные счета крупные суммы. Деньги он брал в кредит. Когда сумма достигла двух миллионов, он решил вывести на карту свои деньги и прибыль, но у него ничего не вышло. Тогда он сообщил о произошедшем родственникам, а те рекомендовали ему обратиться в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!