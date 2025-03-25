Житель Челябинской области лишился 600 тысяч рублей, зная о мошеннических схемах

Злоумышленникам все же удалось обхитрить мужчину

50-летний житель Карабаша сообщил в полицию, что стал жертвой мошенников и лишился более 600 тысяч рублей. Мужчина добавил, что был осторожен и знал о современных схемах обмана, однако неизвестным удалось завладеть его деньгами. Какие схемы использовали злоумышленники, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Карабашцу позвонил якобы представитель компании, занимающейся заменой счетчиков. Он сообщил, что в доме мужчины будут проводиться работы, и попросил подтвердить согласие на замену, назвав код из СМС. Потерпевший, ничего не подозревая, назвал код.

После ему позвонила «сотрудница МФЦ» и сообщила, что от имени мужчины была оформлена доверенность на управление его счетами и имуществом. И продиктовала ряд действий, благодаря которым можно якобы аннулировать доверенность.

«Далее перед потерпевшим по телефону разыгрался целый спектакль из лжесотрудников банка, госструктур, силовых ведомств, чтобы создать иллюзию легитимности их действий. Мошенники убедили местного жителя перевести на „безопасный счет“ 122 тысячи рублей из личных накоплений и полмиллиона рублей, взятых в кредит»,— рассказали в ведомстве.

И только когда злоумышленники начали настаивать на продаже автомобиля и очередном переводе денег на «безопасный счет», мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские призывают южноуральцев не называть коды из СМС, не переводить деньги на несуществующие безопасные счета и не брать кредиты по просьбе незнакомцев.