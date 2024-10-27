Житель Челябинской области лишился 2,7 млн рублей, желая заменить электросчетчик

Злоумышленники обманули мужчину по распространенной схеме

В Озерске в полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он сообщил, что ему предложили бесплатно заменить электросчетчик, а в результате он остался с крупным кредитом и без денег. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Неизвестные позвонили потерпевшему и сообщили, что он может бесплатно заменить электросчетчик. Его попросили назвать код из СМС для подтверждения заявки, что мужчина и сделал. После этого ему на электронную почту пришло письмо якобы с портала «Госуслуги», в котором сообщалось, что вход в его аккаунт выполнен с подозрительного номера. Также был указан телефон для связи. Потерпевший позвонил по нему и узнал, что на него якобы пытаются оформить кредит, и аннулировать заявку можно, подав встречную.

Испугавшись, озерчанин выполнил все указания мошенников: оформил кредиты на общую сумму 2,3 миллиона рублей и вместе со своими сбережениями перевел их на «безопасные» счета. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых разыскивают.

Правоохранители настоятельно просят южноуральцев быть бдительными и никому не называть коды из СМС. Если есть сомнения, можно позвонить по номеру *1593. Специалисты Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области подскажут, что делать в той или иной ситуации.