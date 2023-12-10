Житель Челябинской области лишился 18 тысяч рублей, желая помочь другу

Оказалось, что мессенджер его товарища взломали

В Верхнем Уфалее Челябинской области 38-летний житель откликнулся на просьбу своего друга и перевел ему 18 тысяч рублей. Однако мужчину смутило название банка, и он, перезвонив другу, выяснил, что мессенджер взломали, и деньги ему не приходили. В полиции возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что они с другом часто выручали друг друга, поэтому, когда от него поступило сообщение в мессенджере с просьбой одолжить ему 25 тысяч рублей, мужчина откликнулся на просьбу. Но такой суммы у него на карте не оказалось, и он сообщил, что переведет только 18 тысяч рублей. «Друг» скинул ему фотографию карты и попросил перевести деньги на ее. В процессе перевода потерпевшего смутило название банка, и когда операция прошла успешно, тот перезвонил другу и спросил, получил ли тот деньги. Мужчина ответил, что перевод ему не приходил, денег он не просил, а мессенджер взломали.

В полиции возбудили и расследуют уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители призывают южноуральцев перед проведением денежных операций самостоятельно перезванивать своим знакомым и уточнять у них все детали.