Житель Челябинской области лишился 145 тысяч рублей при покупке трактора

Технику мужчина так и не получил

В Увельском районе Челябинской области 53-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о совершенном в его отношении мошенничестве. По его словам, он хотел приобрести трактор, но после перевода продавцу денег технику так и не получил. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что на одном из сайтов объявлений увидел трактор по привлекательной цене — 145 тысяч рублей. Он связался с продавцом, и тот пообещал ему отправку техники транспортной компанией из Москвы. Но попросил предоплату. Южноуралец перевел необходимую сумму, но трактор так и не получил. А продавец перестал выходить на связь.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

«Сотрудники полиции настоятельно рекомендует воздержаться от сомнительных сделок и покупок в сети Интернет. Аферисты часто размещают объявления о продаже несуществующего товара по цене значительно ниже рыночной, чтобы привлечь внимание к объявлению», — предупредили в ведомстве.