Житель Челябинской области 10 лет пытается вернуть 1,5 млн рублей за купленный самосвал, который так и не получил

Мужчина добивается возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Еще в 2012 году житель Брединского района Владимир Новгородов решил купить самосвал и обратился в челябинскую фирму ООО «Авангард», которая якобы занималась поставкой машин из Китая. Покупатель перевел 1,5 млн рублей на счет фирмы, но самосвал так и не получил. Впрочем, вернуть назад деньги Владимиру Новгородову тоже не удалось. Свою историю мужчина рассказал Первому областному информагентству.

«Я позвонил по телефону фирмы и встретился с мужчиной, который представился ее директором. На тот момент я не знал его Ф. И. О. Я ознакомился с договором, подписал его и перевел деньги. Именно на счет фирмы. Далее я созванивался с директором, он каждый раз сообщал, что машина уже проехала полпути»,— вспоминает Владимир Новгородов.

Спустя 10 дней потерпевший так и не дождался своего самосвала и посетил офис фирмы, где находились тот самый мужчина, который представился директором, — Александр Бухаров и бухгалтер Гуля Ширгазина.

«Я только потом понял, что Бухаров не руководитель ООО „Авангард“. Согласно договору директором организации является Михаил Ушаков. Позже он даст показания и в суде — он просто за вознаграждение оформил на свои паспортные данные несколько фирм, но руководить ими не собирался. Он сварщик. А Бухаров действовал от имени вот это липовой фирмы», — предполагает потерпевший.

В ответ на обращение покупателя по факту непоставки самосвала Shaanxi от фирмы «Авангард» пришло письмо, в котором сообщалось, что фирма перевела деньги поставщику — компании ООО «Техногрупп», которая находится в Екатеринбурге.

«Представителей компании „Техногрупп“ потом осудили за мошенничество. На их счет действительно поступили мои деньги. Видимо, не только мои, потому что речь шла о мошенничестве на 21 миллион рублей. Но эти осужденные — лишь пешки в схеме. Главарь у них точно есть. Возможно, сам Александр Бухаров. Не могу утверждать», — продолжил мужчина.

Сначала Владимир Новгородов обратился в Калининский районный суд с иском о взыскании своих 1,5 млн рублей. Суд требования удовлетворил, но это не помогло, поскольку у ответчика, ООО «Авангард», на счетах нет ничего. А все, что было, приставы списали в порядке очереди по другим исполнительным производствам.

«После этого я обратился в полицию с требованием о возбуждении уголовного дела. Несколько лет я получал лишь отписки. Только в 2017 году в отделе полиции „Центральный“ было возбуждено дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). По делу неоднократно принимали решение о продлении, приостановлении»,

— сказал мужчина.

Действительно, на свои обращения Владимир Новгородов получал каждый раз примерно такие ответы:

«Предварительное следствие по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления), — говорится в письме следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Центральный» СУ УМВД России по Челябинску.

Решение следователя Владимир Новгородов обжаловал в суде уже трижды. Центральный райсуд каждый раз поддерживает позицию следствия.

«Бухарова позиционируют как потерпевшего, потому что он перевел деньги „Техногрупп“. В третий раз я подал апелляцию на решение Центрального райсуда в Челябинский областной суд», — продолжил мужчина.

Суд в апелляции вернул материалы дела в первую инстанцию.

«Материалы судебного производства передать на новое судебное рассмотрение в Центральный районный суд в ином составе», — говорится в постановлении.

Сегодня, 28 июня, Центральный райсуд, повторно рассмотрев ходатайство прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного дела, поддерживает его.

«Продолжаем бороться. Но это бег по кругу. Уже в третий раз. Дело возбудят — потом закроют», — с досадой произносит потерпевший.

Кстати, Владимир Новгородов в 2021 году получил компенсацию от Министерства финансов РФ в размере 100 тысяч рублей за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. Сейчас он требует компенсации в миллион рублей.

«Мои неоднократные обращения и несогласие с ходом расследования, его закрытием ни к чему не привели. Подозреваемый установлен, факт введения меня в заблуждение доказан — в договоре директором указан Ушаков, который ни меня, ни Бухарова не знает. Так и непонятно до сих пор, какой деятельностью занималось ООО „Авангард“, платили ли они налоги. Вообще никаких проверок», — говорит Владимир Новгородов.

Бухгалтер фирмы Гуля Ширгазина на суде рассказала, что Бухаров арендовал офисное помещение по улице Кирова, 5В.

«В этот период я и сама арендовала офис по этому адресу, только другой. Тогда я официально было трудоустроена в ООО „МБТ-сервис“ и параллельно оказывала услуги „Авангарду“. Счет на оплату самосвала, возможно, выписывала я, уже не помню. Ставила печать в договоре и на счете. Я перечислила деньги по указанию Бухарова на счет ООО „Техногрупп“. Потом Бухаров обратился в полицию в Екатеринбурге по факту хищения денег. По этой причине он не смог выполнить обязательства перед Новгородовым»,— пояснила женщина.

Что это было в действительности — продуманная мошенническая схема через подставную фирму или Александр Бухаров сам стал жертвой недобросовестных поставщиков, предстоит выяснить следствию. По крайней мере, Владимиру Новгородову, 10 лет пытающемуся вернуть свое, до сих пор хочется в это верить.