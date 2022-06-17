Инцидент произошел в Металлургическом районе города. Что именно натворили провинившиеся пятиклассники, надзорное ведомство не сообщает. Известно только, что отец обиженного мальчишки решил поговорить с обоими «по-мужски».
«В марте 2022 года законный представитель пятиклассника вступил в конфликт с одноклассниками сына. Одному ребенку мужчина направил личное сообщение в социальной сети, содержащее слова и выражения оскорбительного характера, второму позвонил по телефону и высказал слова, выраженные в форме грубой нецензурной брани», — сообщает прокуратура.За несдержанность в отношении мужчины возбудили два административных дела по статье «Оскорбление».
По каждому из них суд назначил трехтысячный штраф.