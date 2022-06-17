Житель Челябинска заплатит штраф за оскорбление одноклассников сына

Одному мужчина написал в соцсетях​, а другого обматерил по телефону

В Челябинске отец семейства заступился за сына и теперь должен заплатить штраф. Мужчина обматерил двух обидчиков своего ребенка, а их родители обратились в надзорное ведомство. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в Металлургическом районе города. Что именно натворили провинившиеся пятиклассники, надзорное ведомство не сообщает. Известно только, что отец обиженного мальчишки решил поговорить с обоими «по-мужски».

«В марте 2022 года законный представитель пятиклассника вступил в конфликт с одноклассниками сына. Одному ребенку мужчина направил личное сообщение в социальной сети, содержащее слова и выражения оскорбительного характера, второму позвонил по телефону и высказал слова, выраженные в форме грубой нецензурной брани», — сообщает прокуратура.

За несдержанность в отношении мужчины возбудили два административных дела по статье «Оскорбление».

По каждому из них суд назначил трехтысячный штраф.