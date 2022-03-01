Житель Челябинска за три года устроил 12 подставных ДТП

Уголовное дело о мошенничестве направлено в Центральный районный суд областного центра

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении челябинца, обвиняемого в организации 12 инсценировок ДТП и покушении на мошенничество в сфере страхования. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе надзорного органа, 53-летний обвиняемый был участником организованной группы под руководством своего знакомого.



Как полагает следствие, все инсценировки были совершены в 2015—2018 годах, целью было хищение денег страховых компаний Челябинска. Мужчина подбирал участников фиктивных аварий и предоставлял им для оформления ДТП свой автомобиль. За 12 эпизодов мошенникам удалось украсть у страховщиков 4,1 миллиона рублей. За время следствия обвиняемый возместил 60 тысяч рублей одной компании.

Мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, то есть наказание ему будет составлять не более половины максимально возможного наказания. Материалы дела переданы в Центральный районный суд Челябинска. Полиция продолжает расследовать уголовное дело в отношении других участников группы.