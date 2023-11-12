Житель Челябинска вынес телевизор из торгового центра

Мужчину задержали

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В Челябинске мужчина зашел в торговый центр, снял со стены телевизор и выбежал с ним на улицу. Спустя какое-то время сотрудники магазина спохватились и вызвали полицию. Подозреваемого в краже задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в торговом центре, расположенном в Советском районе. Прибывшие на место правоохранители изучили камеры, установили и опросили свидетелей и вскоре задержали злоумышленника. Им оказался 51-летний ранее судимый и не имеющий постоянного места работы местный житель.

Он сообщил полицейским, что кража — способ его заработка: он крадет ценные вещи и сбывает их прохожим либо сдает в ломбард.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).