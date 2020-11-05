Житель Челябинска вынес из дома девушки золото на 90 тысяч рублей

Мужчина проник в жилище через окно.

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В Челябинске 26-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о краже. Из ее дома пропали золотые украшения общей стоимостью около 90 тысяч рублей.

Злоумышленник проник внутрь, повредив оконную раму, после чего вынес из жилища золотые изделия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением»).

«Сотрудниками отдела уголовного розыска Отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по городу Челябинску задержан ранее судимый местный житель, 1996 года рождения. Похищенное имущество подозреваемый сбыл, денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.