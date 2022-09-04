Житель Челябинска украл «Тойоту» с помощью эвакуатора

Мужчина предъявил водителю спецмашины поддельный документ

Житель Челябинска с помощью эвакуатора похитил «Тойоту», принадлежащую 23-летнему парню, и отвез автомобиль в пункт разбора. Обнаруживший пропажу владелец обратился в полицию. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказал полицейским собственник «Тойоты», его автомобиль стоимостью полмиллиона рублей на протяжении нескольких месяцев стоял на одном месте на улице Тухачевского, так как требовал ремонта после аварии. В какой-то момент машина пропала.

Полицейские, работая по заявлению, обнаружили автомобиль в пункте разбора в Копейске. А затем задержали и угонщика. Им оказался 31-летний ранее не судимый местный житель. Выяснилось, что он долгое время наблюдал за машиной, а затем похитил ее с помощью эвакуатора.

«Мужчина предъявил водителю спецмашины поддельный договор купли-продажи на свое имя и, введя его в заблуждение, отвез автомобиль в пункт разбора, где получил за него 150 тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — шесть лет лишения свободы.