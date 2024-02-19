Житель Челябинска украл из магазина почти 50 кусков сыра

Возбуждено уголовное дело

34-летний житель Челябинска зашел в один из супермаркетов под видом покупателя и вынес оттуда 48 кусков сыра. Представитель магазина, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в магазине на улице Комарова, расположенном в Тракторозаводском районе. Представитель магазина заявил, что причиненный ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Полицейские опросили работников магазина, установили маршрут передвижения подозреваемого и вскоре задержали его. Похитителем сыра оказался ранее неоднократно судимый 34‑летний мужчина.

Теперь в его «копилку» судимостей добавится еще одна — по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.