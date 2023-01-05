Житель Челябинска угнал машину знакомой и устроил ДТП на федеральной трассе

Виновника задержали инспекторы ДПС в Сосновском районе

23-летний житель Металлургического района Челябинска попал под уголовную статью об автоугоне. Пьяный молодой человек украл иномарку своей знакомой и, выехав из города, протаранил на федеральной трассе попутный автомобиль, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По информации полицейского главка, 35-летняя челябинка заявила об угоне ее автомобиля «Киа Сид» из двора дома на улице Дегтярева. А вскоре пропажу обнаружили сотрудники областного полка ДПС на 22 километре трассы «подъезд к Екатеринбургу». Бывший за рулем «Киа» молодой человек столкнулся с попутным «Ниссаном» и вынужден был остановиться.

Подозреваемого задержали и доставили в Сосновский отдел МВД. Вскоре выяснилось, что 23-летний парень угнал автомобиль своей знакомой: задержанный сам признался в этом на камеру. Вдобавок угонщик оказался нетрезв.

В отношении водителя составлен административный протокол по факту управления машиной в пьяном виде и возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон».