Житель Челябинска украл ключи и угнал автомобиль у своего приятеля

Владельцем машины оказался уехавший на время из города друг приятеля

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. 23-летний местный житель захотел покататься по городу и украл ключи от машины у своего приятеля. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением об угоне «Лады-Ларгус» обратился 26-летний челябинец. Он рассказал, что на некоторое время уезжал из города, машину оставил припаркованной в одном из дворов по улице Чичерина, а ключи отдал своему знакомому. Когда он вернулся домой, машины во дворе не оказалось.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении угона автомобиля был задержан ранее несудимый местный житель. Оперативниками установлено, что у знакомого в гостях находился приятель, который увидел ключи от машины и, воспользовавшись моментом, забрал их, после чего поехал кататься по городу»,— рассказали в ведомстве.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Машина была обнаружена полицейскими в соседнем дворе и возвращена владельцу.