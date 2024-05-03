Житель Челябинска склонил 14 девушек к занятию проституцией

Их вовлекали в незаконную деятельность под давлением

В Челябинске мужчина с двенадцатью сообщниками вовлекал женщин в занятие проституцией. Как рассказали в ГУ МВД, они совершили не менее 15 преступлений на территории региона.

По данным следствия, 25-летний подозреваемый и его сообщники под давлением вынуждали женщин оказывать интимные услуги в саунах, банях и гостиницах за вознаграждение, которое затем делилось между участниками группировки.

Оперативники уголовного розыска и сотрудники Росгвардии пресекли работу незаконного бизнеса. В настоящее время участникам группы предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией») и частью 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).