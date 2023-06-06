Житель Челябинска расплатился за сотовый телефон купюрами «банка приколов»

Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Челябинске полицейские задержали местного жителя, который, приобретая сотовый телефон, расплатился купюрами «банка приколов». Ущерб составил четыре тысячи рублей. Мужчину поместили в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился 45-летний местный житель. Он сообщил, что разместил объявление о продаже сотового телефона и спустя некоторое время ему позвонил мужчина и договорился о встрече. В назначенный день в вечернее время покупатель подъехал, осмотрел телефон и дал потерпевшему две купюры номиналом две тысячи рублей. Только дома челябинец обратил внимание на то, что деньги ненастоящие.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска ОП „Северо-Западный“ УМВД России по Челябинску установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель», — уточнили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Кроме того, оказалось, что мужчина является подозреваемым по другому уголовному делу. Его поместили в следственный изолятор.