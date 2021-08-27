Житель Челябинска проведет 11 лет в колонии за производство мефедрона

Мужчина произвел около девяти килограммов запрещенного вещества и пытался сбыть его

Челябинский областной суд вынес приговор 39-летнему наркосбытчику. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ), производстве наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на их незаконный сбыт группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в сентябре прошлого года мужчина приобрел химическое оборудование, реактивы и прекурсоры наркотических средств для производства мефедрона через тайник в поселке Новый Кременкуль Сосновского района. На авто он перевез все необходимое в арендованный дом в Металлургическом районе Челябинска. От соучастника злоумышленник получил рецепт, с помощью которого в период с декабря 2020 года по январь 2021 года произвел около девяти килограммов мефедрона.

Часть наркотика он расфасовал в десять брикетов и поместил в виде закладок в Красноармейском и Сосновском районах. Еще более четырех килограммов наркотика он хранил в машине, чтобы реализовать позже.

Наркосбытчика задержали 25 января. В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину. Смягчить наказание подсудимому удалось, сотрудничая со следствием. Также суд учел то, что преступление мужчина совершил впервые, раскаялся и ранее не был судим, повлияло состояние его здоровья. Мужчина предоставил положительные характеристики с мест работы, учебы, жительства и места содержания под стражей.

«С учетом совокупности всех смягчающих обстоятельств суд назначил Темрешеву наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.