Житель Челябинска продал арендованный автомобиль

Мужчина, в назначенный срок, не вернул машину владелице.

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Челябинец арендовал автомобиль, а затем арендовал его. По факту мошеннических действий был задержан 26-летний мужчина. Он взял в аренду у 60-летней женщины машину марки ВАЗ, но не вернул её в намеченный срок и перестал отвечать на звонки.



«Обманутый арендодатель обратился с заявлением в полицию. Позже полицейскими установлено, что злоумышленник продал арендованный автомобиль за цену значительно ниже рыночной. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила 150 000 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

По факту преступления в отделе полиции «Калининский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. По ней подозреваемый может получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас в его отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.