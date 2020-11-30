Житель Челябинска пострадал при пожаре в квартире

Мужчина отравился продуктами горения.

Пожар в многоэтажке по улице Руставели произошел ранним утром в понедельник, 30 ноября. В жилище на девятом этаже горели вещи на площади в пять «квадратов».

Хозяин дома находился без сознания. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения средней тяжести. Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки, эвакуация жильцов не потребовалась.

«Со слов соседей, пострадавший мужчина вёл асоциальный образ жизни: злоупотреблял спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения курил в своей комнате. Наиболее вероятной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём: непотушенная сигарета вполне могла сыграть роль источника зажигания, а сильное захламление жилища позволило огню набрать силу», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителям напоминают о правилах пожарной безопасности и просят быть внимательными при использовании электроприборов.