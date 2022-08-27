Житель Челябинска после ссоры с женой спалил два автомобиля

Мужчина завил, что имущество принадлежит ему

Сегодня утром, 27 августа, в Челябинске местный житель, поссорившись со своей супругой, поджег свой автомобиль. Пламя перекинулось на стоящую рядом машину. В результате оба автомобиля сильно повреждены, сообщили в паблике «Местоположение ДПС Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло около восьми утра на улице Героя России Молодова, 17. Как сообщил анонимный автор поста, женщина сказала своему супругу, что подает на развод. Тот ответил, что все имущество принадлежит ему, и спалил свой «Дастер». Пламя перекинулось на стоящую рядом «Ладу Калину».

В пресс-службе управления МВД России по Челябинску журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что сообщение о возгорании автомобилей зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский». Точные обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.