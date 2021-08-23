Житель Челябинска получил 10 лет за производство мефедрона

Лабораторию для изготовления наркотика мужчина оборудовал в своем гараже

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении жителя регионального центра, сообщает пресс-служба УФСБ по Южному Уралу. Мужчина признан виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на их сбыт (часть 5 статьи 228.1, часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).



По данным пресс-службы регионального УФСБ, мужчина был задержан оперативниками контрразведывательного ведомства в январе 2021 года. При обыске в его гараже была обнаружена целая лаборатория по производству «синтетики», более килограмма готового мефедрона, оборудование и реактивы.

По завершении расследования материалы уголовного дела были переданы в областной суд. Приговор составил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.