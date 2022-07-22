Житель Челябинска получил 10 лет за 0,5 килограмма мефедрона

Драгдилера поймали транспортные полицейские

Советский районный суд Челябинска приговорил к 10 годам общего режима местного жителя, признанного виновным в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, молодой человек перевозил в электричке крупную партию мефедрона.



По данным пресс-службы транспортной полиции, 34-летнего осужденного в сентябре 2021 года задержали на перегоне «Серозак — Челябинск-Грузовой» оперативники Южно-Уральского линейного управления МВД. При себе у задержанного оказался большой пакет некоего светлого порошка. Как показала экспертиза, в порошке содержалось более 493 граммов мефедрона.

Полицейские провели обыск в квартире мужчины и обнаружили там еще и марихуану, вес двадцати пакетиков с наркотиком превысил 73 грамма.

По обоим фактам следственный отдел ЮУ ЛУ МВД на транспорте возбудил уголовные дела, которые и завершились приговором Советского райсуда.