Житель Челябинска, получив звонок якобы из банка, лишился более трех миллионов рублей. Все свои сбережения мужчина перечислил на иностранные счета. Полицейские разыскивают злоумышленников, сообщили 14 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний житель Советского района. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счетом кто-то проводит подозрительные операции. Мужчину убедили перевести деньги на резервные счета, чтобы мошенники не украли их. Испугавшись, потерпевший предоставил звонившему коды доступов из личного кабинета, а затем совершил более 15 переводов на общую сумму три миллиона 200 тысяч рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправному деянию»,— сообщили в ведомстве.
Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам о том, что банковские работники никогда не просят клиентов перевести деньги с одного счета на другой, а также не убеждают оформить кредит. Если вы слышите такие фразы — сразу же прекращайте разговор и звоните в полицию.