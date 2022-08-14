Житель Челябинска перевел телефонным мошенникам 3,2 миллиона рублей

Злоумышленники действовали по старой схеме, представляясь банковскими работниками

Житель Челябинска, получив звонок якобы из банка, лишился более трех миллионов рублей. Все свои сбережения мужчина перечислил на иностранные счета. Полицейские разыскивают злоумышленников, сообщили 14 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний житель Советского района. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счетом кто-то проводит подозрительные операции. Мужчину убедили перевести деньги на резервные счета, чтобы мошенники не украли их. Испугавшись, потерпевший предоставил звонившему коды доступов из личного кабинета, а затем совершил более 15 переводов на общую сумму три миллиона 200 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправному деянию»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам о том, что банковские работники никогда не просят клиентов перевести деньги с одного счета на другой, а также не убеждают оформить кредит. Если вы слышите такие фразы — сразу же прекращайте разговор и звоните в полицию.