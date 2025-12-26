Житель Челябинска арестован за финансирование Вооруженных сил Украины

За госизмену 52‑летнему мужчине грозит пожизненный срок

Сотрудники УФСБ по Челябинской области обнаружили и пресекли государственную измену, сообщает пресс-служба ведомства.

В процессе активных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что 52-летний житель региона, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, вступил в тайное сотрудничество с представителем спецслужб Украины в целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

«Реализуя преступный умысел и осознавая незаконность своих действий, южноуралец в 2024 году осуществлял переводы денежных средств Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), ему грозит пожизненное лишение свободы. Суд отправил мужчину в СИЗО до 9 февраля 2026 года. Проводятся следственные действия.

УФСБ напоминает: для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству спецслужбы Украины активно вербуют на интернет-площадках и в популярных мессенджерах исполнителей диверсий и терактов. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете призываем граждан быть бдительными и по возможности воздерживаться от взаимодействия с незнакомыми контактами.