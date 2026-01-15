Житель Чебаркуля сообщил СМС‑код мошенникам и потерял 100 тысяч рублей

Мужчина перевел все сбережения на «безопасный счет»

В Чебаркуле мошенники похитили 100 тысяч рублей у 46‑летнего местного жителя, воспользовавшись схемой с подменой номера поддержки «Госуслуг». Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Чебаркульский».

Как установили правоохранители, все началось с телефонного звонка от человека, представившегося оператором связи. Он предложил мужчине продлить действие сим-карты и запросил код из СМС. Вскоре после этого на телефон поступило уведомление о «взломе» аккаунта на портале «Госуслуги» с указанием номера «техподдержки». Позвонив по этому номеру, мужчина услышал, что его деньги находятся под угрозой и ему требуется помощь «сотрудника Центробанка».

Через мессенджер «специалист» пояснил, что необходимо перевести средства на «защищенный счет». Под руководством мошенника чебаркулец перевел 100 тысяч рублей. Осознать обман ему помогла супруга: она оперативно сменила пароль на «Госуслугах», заблокировала карты и убедила мужа обратиться в полицию.

Следственным отделом МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется работа по установлению причастных лиц.

Полиция напоминает: коды из СМС — конфиденциальная информация. Их нельзя сообщать посторонним, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госслужбы. Настоящие специалисты никогда не запрашивают такие данные по телефону.