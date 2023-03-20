Житель Чебаркуля перевел телефонным мошенникам 900 тысяч рублей

Мужчине поступали звонки от якобы сотрудников банка и полиции

Мошенники убедили 64-летнего жителя Чебаркуля взять кредит на сумму 1,5 миллиона рублей и перевести деньги на резервные счета. В результате мужчина, который знал о мошеннических схемах, лишился 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему в мессенджере позвонил якобы банковский сотрудник и сообщил, что неизвестные от его имени оформили кредит на сумму 1 700 000 рублей. Для того чтобы мошенники не смогли снять деньги, чебаркульцу настоятельно рекомендовали подать встречную заявку и обналичить полученные средства.

Из-за ограничений мужчине удалось получить в банкомате только 900 тысяч рублей. После поступившего звонка уже от якобы сотрудника полиции мужчина сделал девять переводов по 100 тысяч рублей. А когда неизвестные начали объяснять ему, как перевести оставшиеся деньги, он понял, что разговаривает с мошенниками.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и напомнили, что сотрудники банков и силовых структур никогда не звонят в мессенджерах и не вынуждают оформлять кредиты и присылать коды из СМС-сообщений.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!

