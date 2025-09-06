Житель Чебаркуля отправил мошенникам почти 3 млн рублей, думая, что инвестирует

«Персональный брокер» разводил мужчину около трех месяцев

Житель Чебаркуля стал жертвой мошенников в поисках дополнительного дохода; 54-летний мужчина доверился «финансовым аналитикам» из интернета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что потерпевший зарегистрировался на сайте, указал свои личные данные и, конечно, с ним связались. «Персональный брокер» убедил чебаркульца установить онлайн-приложение и создать там личный кабинет.

«Первоначальный взнос составил 8 тысяч рублей, а чтобы создать видимость правдоподобности и усыпить бдительность „инвестора“, мошенники даже позволили потерпевшему перевести на свой счет полученную небольшую прибыль. Расчет оказался верен: воодушевленный успехом мужчина начал вкладывать большие суммы», — рассказали в полиции.

За три месяца он перевел мошенникам более 2,7 млн рублей — личные сбережения, кредиты и средства, которые он занял у знакомых и родственников. Вывести прибыль с этой суммы «аналитики» ему уже не дали.

По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).